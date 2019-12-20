Китай в 2020 году запустит искусственное Солнце

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20 декабря 2019, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ученые в Китае трудятся над созданием искусственного Солнца. Согласно задумке специалистов, после воплощения задачи искусственное светило будет в тринадцать раз горячее настоящего.

Осуществление управляемых термоядерных реакций даст человечеству новый экологически чистый и практически неисчерпаемый источник энергии. Устройство называется HL-2M Tokamak и является частью нацпроекта.

Строительство объекта планируется закончить уже к концу 2019 года. Старт функционирования "Токамак" планируется на 2020 год, о чем накануне заявил глава Национальной ядерной корпорации Китая Дуань Суру.