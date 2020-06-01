На северо-западе ДР Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола

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1 июня 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

врачи в защитных костюмах, pixabay.com

В городе Мбандака, расположенном на северо-западе Демократической Республики Конго, зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола, сообщил в понедельник министр здравоохранения ДРК Этени Лонгондо.

Министр заявил, что намерен отправиться в город Мбандака, чтобы оказать оперативную техническую поддержку группе реагирования.

Предполагалось, что ДР Конго сможет заявить о полной победе над Эболой 13 апреля, но 10 апреля, через 52 дня после того, как выздоровел последний зараженный, был выявлен новый случай заболевания.

Напомним, болезнь, которую вызывает вирус Эбола, – это острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторых животных.