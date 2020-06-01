На северо-западе ДР Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола

В городе Мбандака, расположенном на северо-западе Демократической Республики Конго, зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола, сообщил в понедельник министр здравоохранения ДРК Этени Лонгондо.
Министр заявил, что намерен отправиться в город Мбандака, чтобы оказать оперативную техническую поддержку группе реагирования.
Предполагалось, что ДР Конго сможет заявить о полной победе над Эболой 13 апреля, но 10 апреля, через 52 дня после того, как выздоровел последний зараженный, был выявлен новый случай заболевания.
Напомним, болезнь, которую вызывает вирус Эбола, – это острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторых животных.