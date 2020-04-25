Как борются с коронавирусом в северной Африке​

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25 апреля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Во всей Африке число заражённых уже превышает 27 000. При этом 7000 уже выздоровело, а 1200 умерло.

Но сами африканцы не желают паниковать. Ведь к вирусам и эпидемиям они уже успели привыкнуть. На этом континенте проблем хватало и без Covid-19. Чикунгуньи, Малярии и Эболы несли здесь куда более страшный урон. Больше всего случаев остаётся по-прежнему в северной Африке. В Египте заражённых уже 4000, в Марокко примерно столько же и в Алжире уже скоро будет 3500 инфицированных. Власти вводят строжайшие меры по предотвращению распространения вируса. Но при этом стараются и помочь тем, кто оказался в сложной ситуации.

В Египте же борьбу с коронавирусом осуществляют особенно эффективно. На медицинские исследования и помощь людям выделили миллионы долларов знаменитые футболисты, такие как, например, Мо Салах. Бизнесмены тоже не остались в стороне и организовали щедрые пожертвования. Правительство активно оказывает помощь не только богатым, но и всем жителям государства. Установлен и жёсткий контроль над ценами для предотвращения инфляции. По словам самих северо-африканцев, правящие власти заботятся о своих гражданах и делают для них всё. Эти деяния максимально повышают уровень доверия со стороны простых жителей.