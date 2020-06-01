Минпромторг: Россия не планирует больше закупать маски в КНР

Глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил в беседе с журналистами в понедельник, 1 июня, что страна не планирует больше закупать защитные маски в Китае.
Денис Мантуров подчеркнул, что сохраняется договоренность о возобновлении поставок масок из КНР в Россию в случае необходимости.
Министр убежден, что даже если грядущей осенью возникнет вторая волна эпидемии коронавируса нового типа, к этому времени Россия сможет сформировать такие собственные запасы средств защиты, что их хватит "на год вперед".