Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Минпромторг: Россия не планирует больше закупать маски в КНР

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Минпромторг: Россия не планирует больше закупать маски в КНР
медицинские маски, pixabay.com

Глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил в беседе с журналистами в понедельник, 1 июня, что страна не планирует больше закупать защитные маски в Китае.

Денис Мантуров подчеркнул, что сохраняется договоренность о возобновлении поставок масок из КНР в Россию в случае необходимости.

Министр убежден, что даже если грядущей осенью возникнет вторая волна эпидемии коронавируса нового типа, к этому времени Россия сможет сформировать такие собственные запасы средств защиты, что их хватит "на год вперед".

ЕТ

В мире

Украинский журналист Гордон придумал способ забрать Крым у России без войны

Украинский журналист Гордон придумал способ забрать Крым у России без войны

Дмитрий Гордон, киевский журналист, рассказал, как «вернуть» Крымский полуостров в состав Украины без ведения боевых действий. По данному вопросу Гордон высказался, выступая в российском радиоэфире.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью