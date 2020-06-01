Порошенко расценивает как попытку дискредитации включение его имени в список миллиардеров

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1 июня 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал "спецоперацией по дискредитации" включение его в тройку богатейших украинцев с состоянием в $1,4 млрд. Данное заявление сделали в пресс-службе политика.

Подчеркивается, что ключевую роль в данной "спецоперации" якобы сыграл член политсовета "Движения новых сил" и "вип-агитатор" главы президента Украины Владимира Зеленского в президентской кампании прошлого года.

В пресс-службе Порошенко добавили, что речь идет о классическом образце фейковых новостей. Отметим, что представители пятого украинского лидера не назвали имя человека, которого считают "агитатором" Зеленского.