США за месяц в пять раз увеличили количество патрульных полетов вблизи российских границ

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1 июня 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

бинокль, pixabay.com

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что США и их союзники за месяц в пять раз чаще стали проводить воздушное патрулирование вблизи границ России.

Рудской уточнил, что с апреля по май резко усилилась активность военно-воздушных и военно-морских сил Соединенных Штатов Америки и их союзников вблизи государственных грани Российской Федерации.

Генерал-полковник заметил, что в апреле 2020 года был осуществлен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль Камчатки, а в мае было выявлено уже пять подобных полетов.