В Африке число жертв коронавируса нового типа превысило четыре тысячи человек

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1 июня 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Средства защиты. Фото: pixabay.com

В Африке число жертв коронавируса превысило 4 тысячи человек. Об этом сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.

Всего с начала пандемии на Африканском континенте было выявлено 144 702 случая заражения COVID-19, 4 149 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 61 164 человека.

Наибольшее число заразившихся было зарегистрировано в ЮАР и Египте. Больше всего пациентов с коронавирусом нового типа скончалось в тех же регионах.

Ранее сообщалось: двое пациентов с подтвержденным COVID-19 сбежали из больницы на Ямале. Об этом сообщает 1 июня региональная прокуратура.