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На Ямале двое пациентов с коронавирусом сбежали из больницы

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

На Ямале двое пациентов с коронавирусом сбежали из больницы
Пробирка. Фото: pixabay.com

Двое пациентов с подтвержденным COVID-19 сбежали из больницы на Ямале. Об этом сообщает 1 июня региональная прокуратура.

Известно, что 27 мая мужчин, тесты которых на коронавирус дали положительный результат, госпитализировали в инфекционный стационар. Зная о своем диагнозе, вечером следующего дня жители «самовольно покинули» медицинское учреждение, выпрыгнув из окна второго этажа больниц. При этом, у них не было при себе масок или других средств индивидуальной защиты,.

Сейчас полицией возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей» Правоохранители нашли мужчин и вернули на лечение.

Ранее сообщалось: в Коми есть основания для отмены действующего с 29 мая первого этапа снятия ограничений по коронавирусной инфекции из-за пренебрежительного отношения жителей к санитарным нормам и роста заболеваемости. 

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