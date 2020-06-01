В Коми существуют основания отменить первый этап снятия мер по COVID-19

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1 июня 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус, глобус. Фото: pixabay.com

В Коми есть основания для отмены действующего с 29 мая первого этапа снятия ограничений по коронавирусной инфекции из-за пренебрежительного отношения жителей к санитарным нормам и роста заболеваемости. Об этом сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

Он отметил, что последние несколько дней наблюдается рост показателей заболеваемости, количество занятых коек в специализированных больницах превысило 50%, на улице лишь немногие носят маски.

«Нарастает количество госпитализированных, а с учетом длительности пребывания в больнице и меньшего количества выздоровевших мы уже сегодня имеем основания к отмене первого этапа. Так как показатель заполняемости коек уже выходит за рамки», - добавил Уйба.

В регионе с начала пандемии подтверждено 1352 случая COVID-19.

Ранее сообщалось: в Карелии скончалась женщина 1966 года рождения с подтвержденным коронавирусом и сопутствующими заболеваниями.