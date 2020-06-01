В Карелии скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

В Карелии скончалась женщина 1966 года рождения с подтвержденным коронавирусом и сопутствующими заболеваниями. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Известно, что у пациентки была тяжелая пневмония, она находилась на искусственной вентиляции лёгких. Сопутствующие тяжелые хронические заболевания бронхо-легочной системы и сердечная недостаточность осложняли лечение больной.

Жительница проходила лечение в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов в Петрозаводске.

С начала пандемии в республике подтверждено 453 случая COVID-19. За все время 178 человек выздоровели, трое - скончались.

Ранее сообщалось: в России за минувшие сутки коронавирусом нового типа заразились 9 035 человек. Соответствующие данные предоставили 1 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.