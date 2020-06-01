Военный эксперт оценил запуск Украиной крылатых ракет: «Чуда не произошло»

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1 июня 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

морской бинокль, pixabay.com

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в понедельник прокомментировал испытания Украиной крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Ранее украинская сторона сообщила, что пуски ракет осуществлялись с интервалом в две секунды по двум целям в Черном море. В июле прошлого года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что эти снаряды якобы способны за несколько минут разрушить Крымский мост.

Алексей Подберезкин в беседе с Радио Sputnik заявил, что "Нептун" является вариантом старой советской ракеты образца семидесятых годов. "На самом деле чуда не произошло", – заметил эксперт. Он подчеркнул, что никто не умаляет знаний инженеров, оставшихся на Украине, однако следует признать, что они "много не добавили" к функционалу снаряда. Подчеркивается, что скорость ракеты относительно небольшая. Кроме того, у нее низкая способность проникать через систему ПВО, а также невысокая точность.

Доктор исторических наук заметил, что испытание старой ракеты само по себе ни о чем не говорит и является рядовым событием – следует провести целую серию испытаний, произвести снаряды в нужном количестве, поставить их на вооружение, а также научить людей управлению ими.