Sohu сообщило об угрозе уничтожения Китаем тяжёлых российских танков Т-90

СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить танки российского производства Т-90. Кроме того, Индия не скрывает того, что перебросила свои войска, в том числе боевые машины, на границу с КНР.
Так Китай отреагировал на действия индийской стороны в районе долины Галлеван, где она строит укрепления и разворачивает средства ПВО. При этом в материале речь идет о возможном уничтожении нескольких тысяч солдат и десятков танков Т-90.
Официально информацию не подтвердили, но на индийско-китайской границе в районе Ладакха действительно сохраняют напряженные отношения между странами.
Напомним, что китайские СМИ писали об ответном ракетном ударе по индийским военным со стороны КНР после обстрела пограничников.