Sohu сообщило об угрозе уничтожения Китаем тяжёлых российских танков Т-90

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1 июня 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: voennoedelo.com

фото: танк Т-90, сайт Минобороны РФ

СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить танки российского производства Т-90. Кроме того, Индия не скрывает того, что перебросила свои войска, в том числе боевые машины, на границу с КНР.

Так Китай отреагировал на действия индийской стороны в районе долины Галлеван, где она строит укрепления и разворачивает средства ПВО. При этом в материале речь идет о возможном уничтожении нескольких тысяч солдат и десятков танков Т-90.

Официально информацию не подтвердили, но на индийско-китайской границе в районе Ладакха действительно сохраняют напряженные отношения между странами.

Напомним, что китайские СМИ писали об ответном ракетном ударе по индийским военным со стороны КНР после обстрела пограничников.