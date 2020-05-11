Стало известно об ответном ракетном ударе Китая по Индии

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11 мая 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Актуальные новости

фото: pixabay.com

Китайские СМИ сообщили, что КНР нанесла ракетный удар по индийским военным. Отмечается, что данные действия могли стать причиной полномасштабных боевых действий.

Согласно источнику, инцидент произошел 10 мая. Индия по неизвестным причинам обстреляла пограничников КНР, на что Пекин принял решение нанесли ответный удар. В результате конфликта ранения получили около семи человек, а Индия лишилась бронеавтомобиля.

Однако подробности обстрела не раскрываются официальными источниками. Кроме того, есть информация, что стороны провели переговоры и пришли к разрешению спора.

Ранее сообщалось о гибели не менее девятнадцати человек в ходе инцидента с иранским кораблем.