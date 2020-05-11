В Иране заявили о гибели 19 человек в ходе инцидента с военным кораблем

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11 мая 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

морской бинокль, pixabay.com

В пресс-службе армии Ирана в понедельник заявили о гибели не менее девятнадцати человек в ходе инцидента с иранским кораблем. Известно о пятнадцати пострадавших в результате случившегося.

В пресс-службе иранской армии, однако, не подтвердили информацию о попавшей в корабль ракете.

Ранее сообщалось, что фрегат Jamaran военно-морских сил Ирана в рамках учений в Оманском заливе по ошибке обстрелял дружественный корабль. Противокорабельная ракета, согласно последним данным, попала во вспомогательное судно Konarak.