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Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 6,2 миллиона

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 6,2 миллиона
анализы, Kay Nietfeld/dpa

Роспотребнадзор предоставил актуальную официальную информацию по количеству зараженных коронавирусной инфекцией в мире. К настоящему моменту общее число заболевших превысило 6,2 миллиона человек.

По состоянию на 8 часов утра по московскому времени понедельника, 1 июня, в мире было выявлено 6 211 927 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Суточный прирост составил 109 968. Накануне данный показатель достиг 125 854.

За сутки от COVID-19 скончались 2 981 человек, общее число жертв за время пандемии составило 373 744.

ЕТ

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