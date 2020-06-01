Украина возобновит внутреннее и международное авиасообщение с 15 июня

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1 июня 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пассажир самолета, pixabay.com

С 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение. Соответствующую информацию утром в понедельник, 1 июня, предоставил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Не исключено, однако, что внутреннее авиасообщение на Украине будет возобновлено немного раньше. Что касается международных рейсов, то речь идет о самых популярных направлениях – Турция, Греция, Кипр, Грузия, Хорватия. Криклий уточнил, что более точная информация по перелетам будет предоставлена позже на этой неделе.

Подчеркивается, что пока точно не будет возобновляться авиасообщение с Испанией и Италией в связи с эпидемиологической ситуацией. Министр также заметил, что украинская сторона открывает направления на двух условиях: если страны открываются в отношении к Украине, а также, если в той или иной стране благоприятная эпидемиологическая ситуация.