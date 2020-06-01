Около 70% жителей Испании переходят на предпоследний этап смягчения ограничений

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1 июня 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

магазин в Испании, Eduardo Sanz/Keystone Press Agency

С понедельника, 1 июня, 70 процентов жителей Испании коснется предпоследний этап ослабления ограничений, которые ранее были введены из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил Минздрав страны.

Известно, что четырем испанским островам, где проживают 45 тыс. человек, позволено с сегодняшнего дня перейти на последний (третий) этап смягчения мер. Автономное сообщество Мадрид, Барселона, а также часть автономного сообщества Кастилия-и-Леон остаются на первом этапе.

Почти 70 процентов жителей Испании, то есть примерно 32 млн человек, живут в регионах, где наступила предпоследняя (вторая) фаза ослабления ограничений. Гражданам пока нельзя выезжать за пределы своих провинций, но для них отменяют временные интервалы, отведенные для прогулок и занятий спортом на улице.

Также позволены будут встречи с близкими в группах до 15 человек. Кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей внутри заведений, а не исключительно на террасах, однако одновременно может быть занято не более 40 процентов от обычного числа столиков. Будут открыты пляжи и бассейны, торговые центры, кинотеатры, спортзалы, театры – с ограничением на одновременное посещение лиц. Позволено также праздновать свадьбы.