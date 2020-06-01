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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился COVID-19

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился COVID-19
премьер-министр Армении Никол Пашинян, Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com

Утром в понедельник, 1 июня, стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом нового типа. Он лично сообщил о положительном тесте на COVID-19 у себя и членов его семьи.

Пашинян уточнил, что сдал тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат. После этого анализы сдали его родные, которые, как выяснилось, тоже заражены.

Глава армянского правительства уточнил, что в настоящий момент у него нет видимых симптомов заболевания, поэтому он продолжит работать дистанционно.

ЕТ

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