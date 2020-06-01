В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июня 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Землетрясение. Фото: pixabay.com

Сообщается: землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано 1 июня на северо-востоке Японии. Об этом рассказали в национальном метеорологическом управлении страны.

Известно, что эпицентр подземных толчков находился на территории префектуры Ибараки, а очаг происшествия залегал на глубине около 100 км.

Пока данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных префектур, а также в Токио.

Ранее сообщалось: в Омске в результате ДТП у дома № 228 по улице Богдана Хмельницкого при столкновении автомобилей «Мерседес Бенц G500» и «Рено Логан» погибли два человека.