В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Сообщается: землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано 1 июня на северо-востоке Японии. Об этом рассказали в национальном метеорологическом управлении страны.
Известно, что эпицентр подземных толчков находился на территории префектуры Ибараки, а очаг происшествия залегал на глубине около 100 км.
Пока данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных префектур, а также в Токио.
Ранее сообщалось: в Омске в результате ДТП у дома № 228 по улице Богдана Хмельницкого при столкновении автомобилей «Мерседес Бенц G500» и «Рено Логан» погибли два человека.