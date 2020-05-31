Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Омске водитель «Мерседес» врезался в такси, в результате погибли два человека

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: superomsk.ru

В Омске водитель «Мерседес» врезался в такси, в результате погибли два человека
автомобиль, фото: pexels.com

В Омске в результате ДТП у дома № 228 по улице Богдана Хмельницкого при столкновении автомобилей «Мерседес Бенц G500» и «Рено Логан» погибли два человека. Еще один человек пострадал. Авария произошла ночью в воскресенье, 31 мая, примерно в 00:38.

В региональной ГИБДД сообщили, что, по предварительной версии, водитель «Мерседеса» совершил разворот и столкнулся с такси - автомобилем «Рено Логан». В результате ДТП 28-летний таксист и его 40-летний пассажир скончались от полученных травм на месте ДТП. Пассажира такси, 39-летнюю женщину, госпитализировали.

По данным местных СМИ, «Мерседесом» управлял 27-летний мужчина. По факту этого ДТП проводится проверка. Виновника смертельной аварии будут устанавливать с помощью специальных экспертиз.

ИЧ

В мире

Депутат Рады Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на российский рынок

Депутат Рады Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на российский рынок

Депутат Рады Наталия Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на рынок России. "Своей программой спасения экономики правительство только подтвердило, что не способно спасти ни промышленность, ни экономику".

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью