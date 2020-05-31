В Омске водитель «Мерседес» врезался в такси, в результате погибли два человека

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31 мая 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: superomsk.ru

автомобиль, фото: pexels.com

В Омске в результате ДТП у дома № 228 по улице Богдана Хмельницкого при столкновении автомобилей «Мерседес Бенц G500» и «Рено Логан» погибли два человека. Еще один человек пострадал. Авария произошла ночью в воскресенье, 31 мая, примерно в 00:38.

В региональной ГИБДД сообщили, что, по предварительной версии, водитель «Мерседеса» совершил разворот и столкнулся с такси - автомобилем «Рено Логан». В результате ДТП 28-летний таксист и его 40-летний пассажир скончались от полученных травм на месте ДТП. Пассажира такси, 39-летнюю женщину, госпитализировали.

По данным местных СМИ, «Мерседесом» управлял 27-летний мужчина. По факту этого ДТП проводится проверка. Виновника смертельной аварии будут устанавливать с помощью специальных экспертиз.