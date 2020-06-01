В Германии полицаи кого-то повязали

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1 июня 2020, 02:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

скриншот видео задержания

Сотрудники немецкой полиции провели задержание. На фоне массовых мятежей в Соединенных Штатах выглядело это довольно провокационно.

Двое полицейских в медицинских масках повалили на асфальт какого-то мужчину и заламывают ему руки. Вокруг суетится женщина. Она отчаянно кричит.

«Полиция. Насилие в отношении мирных граждан в Эрфурте», — таким образом озаглавил выложивший видео автор.

Еще два полицейских валят на землю второго мужчину. У него в руках микрофон. Возможно, это журналист. Ни акций протеста, ни каких-либо нарушений общественного порядка вокруг не происходит.

Кого именно задержала немецкая полиция, вообще, непонятно. Это уже вызвало негодование. В комментариях сотрудников полиции называют фашистами. Впрочем, судя по лайкам, зрителям задержание понравилось.

В контексте происходящего в Соединенных Штатах задержание выглядит достаточно провокационно.