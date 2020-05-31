Арнольд Шварценеггер по-украински поздравил Киев с днем города

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31 мая 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Киев. Фото: pixabay.com

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер записал видеообращение, в котором поздравил киевлян с днем города на украинском языке. Помог ему в этом мэр Киева Виталий Кличко.

В ролике показано, как Кличко учит Шварценеггера словам из песни «Как тебя не любить, мой Киев». После этого актер самостоятельно произносит выученную фразу.

Помимо Шварценеггера в видеообращении поучаствовали и жители города. Они поздравили Киев, которому в этом году исполнилось 1538 лет.

Ранее Виталий Кличко вспомнил, как в армии пытались побить старослужащие. К тому моменту будущий мэр Киева уже был чемпионом Украины по боксу.