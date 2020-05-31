На массовых митингах в США появился Бэтмен

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31 мая 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

Бэтмен "пытается" остановить протесты на скриншоте youtube-видео

К протестующим в Соединенных Штатах вышел человек в костюме Бэтмена. Говорят, он хотел остановить протесты.



Инцидент произошел в Филадельфии. Человек в костюме Бэтмена вошел в гущу протеста. Он шел уверенно, но нервно в дыму от пиротехники. Когда протестующие заметили его, приветствовали апплодиментами.

Что в действительности он хотел, осталось неизвестным. Вроде как, целью было заявлено — остановить протесты. Но Бэтмен просто погулял среди людей.

Как сообщает американские СМИ, Бэтменом оказался 43-летний местный житель по имени Боб Гейл. Он увлекается косплеем. Это такое хобби, при котором фанаты переодеваются в различных персонажей.

В Соединенных Штатах продолжаются массовые акции протеста. Их спровоцировала гибель чернокожего американца.