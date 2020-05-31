В соцсети нашли тайную личную страницу британского принца Гарри

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31 мая 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: соцсети

В Facebook обнаружили страницу, принадлежавшую принцу Великобритании Гарри. Предполагается, что несколько лет он вел тайную страницу под именем Спайк Уэллс.

Отмечается, что близкие прозвали Гарри Спайк, что означает шип, из-за его прически. Найти предполагаемую страницу принца удалось благодаря опубликованным там фотографиям его бывшей возлюбленной Челси Дэви, с которой у них пять лет были отношения. Помимо того, Спайк Уэллс обзавелся в Сети знаменитыми в Великобритании друзьями.

О себе мистер Уэллс написал, что предпочитает «все виды спорта», а родился в городе Маун в Ботсване, где Гарри бывал и с бывшей девушкой, и с нынешней супругой Меган Маркл. В настоящий момент страница Спайка Уэллса неактивна – несколько лет назад она была удалена пользователем.