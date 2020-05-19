Источник сообщил, что принц Гарри и Меган Маркл подружились с певицей Адель

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19 мая 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

принц Гарри и герцогиня Меган, I-Images/ZUMAPRESS.com

Внук королевы Елизаветы II принц Гарри и его жена Меган Маркл уже около двух месяцев живут в США. Согласно последним данным, семейная пара подружилась со своей соседкой в Беверли-Хиллз – певицей Адель.

Согласно данным СМИ, в последнее время Гарри и Меган едва ли не ежедневно общаются с недавно похудевшей и похорошевшей певицей Адель. Артистка живет буквально в пяти минутах от дома герцога и герцогини и часто останавливается, чтобы поболтать с ними.

Более того, как сообщает Daily Mail, звезда дала принцу и его супруге ценные советы, позволившие им быстро адаптироваться на новом месте, рассказала, где лучше гулять, чтобы не попадать в объективы папарацци, а также, какую школу лучше выбрать для сына.