В Роскосмосе считают, что российские космонавты смогут летать на Crew Dragon

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31 мая 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Космонавт. Фото: pixabay.com

В Роскосмосе допустили, что отечественные космонавты в дальнейшем смогут совершать полеты к Международной космической станции на американских кораблях Starliner и Crew Dragon.

Об этом заявил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко. Он отметил, что вопрос будет поднят на обсуждение. При этом Устименко подчеркнул, что американские астронавты в дальнейшем продолжат летать на МКС на российских кораблях по программе обмена. «Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия», - добавил он

Ранее стало известно, что Илон Маск осуществил успешный запуск корабля Crew Dragon на МКС.