«Батут работает», Илон Маск ответил на шутку Дмитрия Рогозина шестилетней давности

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31 мая 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Сегодня на брифинге после старта Crew Dragon Илон Маск ответил на шутку Дмитрия Рогозина. Шесть лет назад после введения санкций США тогда еще вице-премьер РФ заявил, что американцы будут запускать астронавтов к МКС с помощью батута, имея ввиду, что их космическая отрасль потерпит крах без российских ракет.

Сегодня глава NASA Джеймс Брайденстайн, отвечая на вопрос о реакции России, заявил, что пока не говорил с Рогозиным, но видел его заявления: «Он высказался в том плане, что это радостный день не только для нас, но и для них». «Батут работает», - добавил к этому Илон Маск, после чего он и Брайденстайн рассмеялись. Для остальных участников пресс-конференции Макс пояснил, что это «внутренняя шутка».

Crew Dragon достигла низкой околоземной орбиты. Стыковка с МКС должна состояться сегодня. В 2014 году NASA и SpaceX заключили контракт на 2,6 миллиарда долларов на создание пилотируемого корабля на базе космического грузовика Dragon. С помощью нового проекта США планируют отказаться от отправки своих астронавтов к МСК российскими «Союзами».

«Рогозину остается только подтереться своими словами», «Был бы Рогозин мужиком, он бы уже давно ушел из Роскосмоса, но он этого не сделает», «Юра, прости, мы все….», - комментируют новость в Сети.