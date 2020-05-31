Львовский журналист пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

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31 мая 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Остап Дроздов, фото:dzerkalo.media

Украина должна осуществить тотальную блокаду Крыма и Донбасса, чтобы полностью уничтожить население этих регионов, любые отношения с ними — "финансирование терроризма", заявил Остап Дроздов.

По его мнению, если жители этих территорий поддерживают российского лидера Владимира Путина, они должны "сдохнуть". "Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина – пусть сдохнут. Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского. Хотели к Путину – пожалуйста. Он мост вам провел – езжайте туда за водой питьевой", – высказал свое мнение украинский журналист во время прямого эфира на своем YouTube-канале.

Ранее Дроздов назвал украинцев "паскудным и орусевшим» народом".