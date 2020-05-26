Львовский телеведущий оскорбил украинский народ, упомянув в своей речи Кремль

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26 мая 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: флаг Украины, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Украинский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в прямом эфире своего Интернет-канала оскорбительно высказался в адрес местных жителей. По его словам, украинский народ испорчен «технологиями Кремля».

«Эволюционный путь развития страны приводит нас в Малороссию или Россию. Эволюция нас приведет вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению», - высказал он.

Дроздов назвал украинцев «паскудным и орусевшим» народом, а также считает, что они привыкли к «длительной оккупации» и не хотят строить своё «национальное пространство». Он отметил, что население готово принимать ценности с северо-востока – музыку, юмор, театр и кино.

«Чем больше времени проходит в отсутствии сильной украинской политики, тем меньше шансов на победу украинского [народа]», - заключил он.

Ранее экс-депутат Верховной рады заявила, что Россия непобедима, когда с ней Украина.