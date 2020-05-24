Экс-депутат Рады напомнила о «непобедимости» России в партнерстве с Украиной

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24 мая 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: флаг Украины, pixabay.com

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Россия непобедима, когда с ней Украина. По ее словам, «мировые тренды» идут по пути ослабления Москвы через Киев.

«"Партия регионов" выступала за партнерство с Россией, за нейтральный статус в целом … "Партия регионов" была близка к тому выбору, чтобы Украина была мостом между Россией и Западом … А мировые тренды шли совсем по другому направлению, был вектор на то, чтобы ослабить Россию через Украину. Когда Украина с Россией, Россия непобедима», - объяснила она, в чем была главная проблема партии, в которой она состояла.

Герман отметила, что «некоторые политические» силы хотели «вить веревки» из России и «сделать ее более податливой». Она добавила, что именно поэтому они хотели разъединить страны.

«… это был большой козырь Украины - быть таким "островком стабильности" в регионе центральной, восточной Европы и быть таким мостом, через который можно было безопасно идти в Россию и из России - на Запад … такая роль Украины в геополитике является для нее самой выгодной», - пояснила она.

Ранее на Украине признались, что осуществляют наблюдение за действиями Россия в Крыму через западные спутники.