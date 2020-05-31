Сколько заразились коронавирусом на 31 мая

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31 мая 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом уже почти 6,2 млн человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Количество заразившихся коронавирусом на 31 мая составляет 6 184 564 человека. Умерли 371 380, вылечились 2 754 609 человек.

Расстановка строк коронавирусной статистики прежняя. США на первом месте. Там заразившихся уже 1 816 820 человек. Бразилия на втором месте. В этой стране 498 440 диагнозов.

На третьем месте Россия. В нашей стране врачи установили 396 575 случаев заражения коронавирусом.

Подобный расклад держится все последние дни. Единственное отличие - теперь COVID-19 заражаются больше 100 тысяч человек каждые сутки. Раньше этот показатель был среднестатистическим. Теперь он вырос до 124 тысяч.