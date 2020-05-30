Количество заболевших коронавирусом превысило 6 миллионов

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30 мая 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Заразившихся короанвирусом уже больше 6 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.

По последним данным заразившихся COVID-19 уже насчитывается 6 066 318 человек. Умерли 367 541, вылечились 2 686 343 человека.

Соединенные Штаты на первом месте. Там 1 796 810 заразившихся. На втором — Бразилия, в которой уже 468 338 человек заразились коронавирусом. Третье место коронавирусной статистики отведено России. В нашей стране уже заразились 396 575 человек.

Подобная растановка держится уже не первую неделю. Центр пандемии окончательно сместился на Южню и Северную Америки. Бразилия выбилась в лидеры не так давно. Сейчас эта страна активно «спорит» с США по количеству ежедневных диагнозов.