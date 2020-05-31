Глава киевского КБ «Луч» объявил об успешном испытании ракет «Нептун» в Черном море

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31 мая 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvzvezda.ru/

пуск ракеты, фото: Укроборонпром

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун» в Черном море. По данным главы киевского конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, испытания крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» проведены в Одесской области.

По данным украинского специздания, стартовав с полигона Алибей, ракеты почти одновременно уничтожили две цели. Глава КБ «Луч», входящего в концерн «Укроборонпром», уточнил, что боевые пуски ракет осуществляли по двум морским целям в Черном море с промежутком в две секунды. Первая морская цель располагалась на расстоянии 85 километров от места пуска, а вторая была удалена на 110 километров. Расстояние между целями не превышало 20 километров. Примерно за 10-15 километров до поражения целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.

По данным конструкторов-разработчиков украинской ракеты, максимальная дальность действия ракеты «Нептун» - 280 километров. Скорость - около 1000 километров в час. Высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 метров. Ракета несет боеголовку весом в 150 килограммов.

Согласно утверждениям киевских военных специалистов, данное оружие «способно бить вглубь территории России».