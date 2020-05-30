В Ливии гражданский самолет влетел в зону боевых действий

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30 мая 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Радары засекли полет гражданского самолета над территорией, где идут боевые действия. Судя по публичным данным, борт зарегистрирован в Катаре.

Рейс привлек к себе внимание своим маршрутом сразу же, как только самолет пересек границу с Ливией. Туда он залетел со стороны Нигера.

В Ливии идет гражданская война. После активного использования Турцией беспилотников небо в этой стране перекрыто системами ПВО.

Судя по данным с онлайн-радаров, над территорией конфликта в Ливии пролетел борт A7-AFG. Этот регистрационный номер присвоен Airbus A330-243F, принадлежащему Qatar Cargo. Самолет направлялся из Найроби в Брюссель.

В последнее время в Ливии обострилась ситуация. В регионе присутствуют несколько стран, которые отстаивают свои интересы и играют за ту или иную сторону конфликта.

СКРИНШОТ МАРШРУТА САМОЛЕТА, СОВМЕЩЕННЫЙ СО СКРИНШОТОМ КАРТЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЛИВИИ