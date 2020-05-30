ВОЗ оценивает ущерб, который повлекут действия Трампа

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о намерении полностью разорвать с ними отношения.
«Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, включая ее влияние на наши программы», – пояснила она.
Ранее эксперты ВОЗ захотели изучить «лекарство Трампа» от нового коронавируса и выявить потенциальные преимущества и вред этого препарата.
Кроме того, стало известно о «горячем» споре между Трампом и Меркель на тему «Северного потока – 2» и отношений с Китаем.