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ВОЗ оценивает ущерб, который повлекут действия Трампа

, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ВОЗ оценивает ущерб, который повлекут действия Трампа
Фото: Дональд Трамп, Yuri Gripas/Consolidated News Photos/globallookpress.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о намерении полностью разорвать с ними отношения.

«Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, включая ее влияние на наши программы», – пояснила она.

Ранее эксперты ВОЗ захотели изучить «лекарство Трампа» от нового коронавируса и выявить потенциальные преимущества и вред этого препарата.

Кроме того, стало известно о «горячем» споре между Трампом и Меркель на тему «Северного потока – 2» и отношений с Китаем.

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