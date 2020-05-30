В Китае назвали новую версию распространения коронавируса в Ухане

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30 мая 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail, Global Times

фото: медик, pixabay.com

Директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил, что первоначальная версия о появлении нового коронавируса на рынке «Хуанань» в Ухане является ошибочной.

«Поначалу мы думали, что рынок морепродуктов заражен вирусом, но теперь [оказалось, что] рынок - скорее жертва. Новый коронавирус существовал задолго до этого», - высказал он.

Кроме того, китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний отметили, что изучили продаваемые на рыке образцы животных и не выявили у них в организме COVID-19. Однако они нашли генетическое доказательство того, что впервые вирус мог появиться у летучих мышей и передаться человеку через «промежуточное животное».

Ранее в СМИ появилась информация о «нулевом пациенте» с диагнозом «коронавирусная инфекция» в Китае.