Крымский сенатор прокомментировал заявление Кравчука о способе «остановить Россию»

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29 мая 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

С. Цеков, фото: council.gov.ru/

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал мнение первого президента Украины Леонида Кравчука о том, как «остановить Россию».

Как считает Кравчук, единственным способом «остановить агрессивные дела» РФ являются объединенные жесткие действия международной коалиции.

Крымский сенатор считает, что в «Кравчук делает противоречивые заявления, то говорит реальные вещи, то совершенно абсурдные». Цеков отметил, что Украина наделала ошибок с момента начала своей независимости, и теперь Кравчук хочет на кого-то переложить груз ошибок.

Политик считает, что теперь надо не Россию останавливать, а вмешательство во внутренние дела Украины со стороны западных государств. А с Россией необходимо налаживать дружеские взаимоотношения, и тогда при соблюдении данных условий «Украина сможет стать демократичным и процветающим государством».