Саакашвили поздравил «всех причастных» с Днем советского пограничника

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29 мая 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency, Михаил Саакашвили

Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили поздравил сотрудников Государственной пограничной службы страны с профессиональным праздником, который в советское время отмечали 28 мая.

Поздравительный пост размещен в Instagram политика. На фото Саакашкивили снят в форменном берете украинских пограничников, в одной руке у него фляга, а в другой — саперная лопатка. "Как бывалый пограничник (ОКПП «Чоп», «Борисполь») поздравляю всех причастных с Днем пограничника! (по старому стилю)", - написал Михаил Саакашвили.

Напомним, что День украинского пограничника, празднуется в Украине 30 апреля (с 2018 года).

Михаил Саакашвили ранее определил, что является главной проблемой страны. По словам политика, дело в полном отсутствии какого-либо управления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mikheil Saakashvili (@saakashvilim) 28 Май 2020 в 11:28 PDT