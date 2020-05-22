Саакашвили назвал основную проблему Украины

Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили определил, что является главной проблемой страны. По словам политика, дело в полном отсутствии какого-либо управления.
Саакашвили таким образом прокомментировал обнародованные ранее телефонные переговоры экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
«Проблема Украины не во внешнем управлении или присутствии внешнего управления, проблема Украины в отсутствии всякого управления. В первую очередь там, где оно должно быть, — государственного управления», - считает Саакашвили.