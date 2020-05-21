Вассерман о разговоре Порошенко и Байдена: «Уложил родину под СГА, да ещё интересовался, в какой позе хозяину приятнее»

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21 мая 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Анатолий Вассерман. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Pravda Komsomolskaya

Анатолий Вассерман прокомментировал обнародованную запись телефонного разговора между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшем вице-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Вассерман пришел к выводу, что Порошенко заискивал и отчитывался перед американским политиком, словно «провинившийся слуга». «Так, он уволил… Шокина, расследовавшего коррупцию с участием сыновей и Байдена... Взамен СГА разрешили МВФ дать Украине очередной кредит на миллиард долларов», - рассказал Вассерман. Он добавил, что деньги затем были «отмыты» через предприятия, принадлежащие Порошенко.

Публицист добавил, что после прослушивания подобных материалов «хочется помыть уши». «Порошенко уложил родину под СГА, да ещё интересовался, в какой позе хозяину приятнее», - резюмировал Вассерман.