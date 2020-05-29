В понедельник на Украине начнется третий этап смягчения карантина

Аргументы Недели → В мире 13+

29 мая 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

метро в Киеве, Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Сегодня стало известно, что на Украине в грядущий понедельник, 1 июня, стартует третий этап смягчения карантинных мер, которые ранее были введены в связи с распространением коронавируса нового типа.

Соответствующую информацию в пятницу предоставил первый заместитель главы Минздрава Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Согласно последним данным с понедельника начнется смягчение карантинных мероприятий в тех областях, которые соответствуют критериям для ослабления ограничительных мер. В частности, речь идет об открытии бассейнов и спортивных залов.