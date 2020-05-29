Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В понедельник на Украине начнется третий этап смягчения карантина

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В понедельник на Украине начнется третий этап смягчения карантина
метро в Киеве, Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Сегодня стало известно, что на Украине в грядущий понедельник, 1 июня, стартует третий этап смягчения карантинных мер, которые ранее были введены в связи с распространением коронавируса нового типа.

Соответствующую информацию в пятницу предоставил первый заместитель главы Минздрава Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Согласно последним данным с понедельника начнется смягчение карантинных мероприятий в тех областях, которые соответствуют критериям для ослабления ограничительных мер. В частности, речь идет об открытии бассейнов и спортивных залов.

ЕТ

Общество

Симоньян предрекла гражданскую войну из-за бесконтрольности соцсетей

Симоньян предрекла гражданскую войну из-за бесконтрольности соцсетей

Маргарита Симоньян выразила мнение, что бесконтрольность соцсетей в России может стать причиной гражданской войны. «Я приучаю себя смириться с мыслью, что такими темпами в течение нескольких лет в стране начнётся гражданская война», - заявила журналист.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью