Зеленский попросил гумпомощь в борьбе с COVID-19 у Израиля

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25 мая 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Владимир Зеленский, Serg Glovny/ ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху попросил предоставить стране гуманитарную помощь для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

«Был бы признателен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом», - цитирует его слова пресс-служба офиса президента.

Кроме того, Зеленский отметил, что Израиль является примером в борьбе с COVID-19. На что Нетаньяху пообещал рассмотреть запрос и пригласил украинского лидера посетить страну после пандемии.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов провести прямые переговоры с Владимиром Путиным.