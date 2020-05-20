Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным: «Мы должны это делать»

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20 мая 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Владимир Зеленский, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямые переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным необходимы. Своим мнением он поделился на пресс-конференции в среду, 20 мая.

“Я не хотел бы использовать план «Б» и «С». Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Зеленского и Путина, я уверен, что мы должны это делать", - высказал он.

По его словам, он готов дать себе еще несколько месяцев, чтобы "додавить” и найти дипломатическое решение в ситуации с минскими договоренностями. Зеленский отметил, что они должны “договориться” с президентом России.

Ранее Владимир Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией".