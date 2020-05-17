Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Владимир Путин завил, что Россия должна делать упор на развитие высоких технологий, чтобы суметь сохранить свою цивилизацию. «Появились новые технологии, и они поменяют мир, они уже его меняют», - сказал президент.
Он отметил, что многонациональность и собственные традиции делают Россию отдельной цивилизацией. «Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие», - считает глава государства.
Путин подчеркнул, что упор нужно делать на образование, медицину, искусственный интеллект, генетику и беспилотную технику.