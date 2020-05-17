Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

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17 мая 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Владимир Путин завил, что Россия должна делать упор на развитие высоких технологий, чтобы суметь сохранить свою цивилизацию. «Появились новые технологии, и они поменяют мир, они уже его меняют», - сказал президент.

Он отметил, что многонациональность и собственные традиции делают Россию отдельной цивилизацией. «Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие», - считает глава государства.

Путин подчеркнул, что упор нужно делать на образование, медицину, искусственный интеллект, генетику и беспилотную технику.