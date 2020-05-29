В Японии случилось землетрясение магнитудой 5,2

В центральной японской префектуре Гифу произошло землетрясение магнитудой 5,2. Сейчас угрозы цунами нет.
По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 19.05 по местному времени. Очаг происшествия залегал на глубине 10 километров под землей.
Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Ранее сообщалось: председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов, который в начале мая заразился коронавирусом нового типа, выздоровел и выписался из больницы.