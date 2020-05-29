На аукционе за крупную сумму продали бутылку коньяка, изготовленного еще до Великой Французской революции

На аукционе Sotheby’s за крупную сумму продали бутылку коньяка производства середины XVIII века. Уточняется, что данный лот приобрел коллекционер из Азии, который пожелал остаться неизвестным.
Речь идет о коньяке Gautier, который был изготовлен в 1762 году во Франции еще до Великой Французской революции. По бутылкам напиток разлили в 1840-х годах. К настоящему моменту сохранились только три бутылки коньяка этого года, причем все они разного размера. На аукционе продали самую большую емкость – 0,7 литра.
Коллекционер заплатил за этот лот около 144,5 тысяч долларов.