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ЕК одобрила выделение Украине кредита в размере €500 млн в рамках программы макрофинансовой помощи

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ЕК одобрила выделение Украине кредита в размере €500 млн в рамках программы макрофинансовой помощи
евро, pixabay.com

В пятницу стало известно, что Европейская комиссия одобрила выделение Украине кредита в размере 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи данной стране.

Соответствующую информацию предоставили 29 мая сотрудники пресс-службы Еврокомиссии в распространенном заявлении.

Напомним, ранее в СМИ поступила информация о том, что совет Евросоюза одобрил предложение ЕК выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса нового типа.

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