В ЕК заявили, что Россия распространяет «теории заговора»

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17 мая 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bild am Sonntag

фото: люди читают газету, pixabay.com

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано считает, что различные «источники из России» способствуют распространению теорий заговора и недостоверной информации о коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Евросоюза.

«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС … иметь существенные последствия для общественного здравоохранения», - пояснил он.

Стано отметил, что целью подобных вбросов является «снижение авторитета и способности ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис». Кроме того, Россия хочет подорвать доверие населения к местных властям, добавил он.

Однако никаких примеров в СМИ или доказательств «дезинформации» представитель ЕК привести не смог.

Ранее китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань подтвердил, что власти Уханя скрывали ключевую информацию об особенностях пандемии.