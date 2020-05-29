Политолог предположил, чем на самом деле Трампу не угодил Twitter

Американский президент Дональд Трамп пригрозил, что запретит Twitter на территории Соединенных Штатов. Политолог Владимир Шаповалов объяснил, почему глава США направил свой гнев на соцсеть.
Эксперт рассказал, что конфликт между Трампом и Twitter является частью предвыборной гонки. Соцсеть заняла позицию демократов, а потому республиканец-президент отреагировал именно таким образом, передает Радио Sputnik.
«Трамп заявил, что, в крайнем случае, он может "закрыть" Twitter. Я думаю, что это маловероятно. Но то, что этот конфликт будет набирать обороты, очевидно. Он имеет лишь косвенное отношение к свободе слова в интернет-пространстве. Это конфликт, связанный с выборами», - уверен Шаповалов.