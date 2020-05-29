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The Times: Лондон предложил Вашингтону создать альянс из 10 стран для развертывания сетей 5G

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Times

The Times: Лондон предложил Вашингтону создать альянс из 10 стран для развертывания сетей 5G
флаг Великобритании, pixabay.com

Газета The Times сообщила, что Лондон предложил Вашингтону основать альянс в составе 10 государств (D10) с целью создания "альтернативного пула" для развертывания сетей 5G и прочих технологий.

Подобный путь предлагается для того, чтобы не зависеть от Китая в данном вопросе. Британские власти полагают, что в такой союз необходимо включить страны Группы семи (G7), Австралию, Южную Корею и Индию.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ранее сообщило издание The Times, также поручил специалистам разработать план самообеспечения страны жизненно важными предметами медназначения и прочими стратегическими товарами, чтобы не допустить зависимости от китайского импорта.

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